Ferrari может не продлить контракт с Хэмилтоном

«Феррари» не продлит контракт с Хэмилтоном на 2027-й, считают «влиятельные лица» «Ф-1» (ESPN)
Хэмилтон рискует покинуть «Феррари» уже через год.
Канал ESPN пообщался с источниками в «Формуле-1» по поводу неудач Льюиса Хэмилтона в «Феррари».
В 2026-м за Скудерию продолжат выступать Хэмилтон и Шарль Леклер, но ситуация с сезоном-2027 остается неясной. Контракт семикратного чемпиона мира действует до конца следующего года.
Несколько «влиятельных лиц» «Ф-1» предположили, что Льюису не предложат новую сделку с учетом текущих результатов. Само СМИ при этом отмечает, что такой вывод в данный момент представляется преждевременным, хотя признает, что форма британца вызывает беспокойство.
«Лада» заплатит Бурдасову 15 млн рублей за сезон, бонусы – 10 млн. Сетдиков заработает 10+5 млн рублей (Metaratings)
Губерниев о возвращении Ивана Морозова: «Он наркоман, раз принимал кокаин. Как пройдет лечение и выйдет чистым и шелковистым, можно будет куда-нибудь трудоустроиться»
Игроки «Реала» считают Алонсо «отстраненным» – в отличие от Анчелотти. Окружению футболистов ограничили доступ на тренировочную базу (The Athletic)
