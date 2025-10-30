FIA подколола экс-гонщика Массу в ответ на судебный иск

FIA подколола Фелипе Массу в ответ на судебный иск
Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала заявление по поводу претензий бывшего гонщика Ferrari Фелипе Массы, требующего присудить ему звание чемпиона мира Формулы 1 2008 года.
28 октября в Верховном суде Лондона стартовали слушания по иску бразильского пилота к FIA и Ф1. Масса считает, что результаты Гран Gри Сингапура-2008 были подтасованы из-за преднамеренной аварии Нельсиньо Пике, что ему лично стоило победу в чемпионате над Льюисом Хэмилтоном. В ответ федерация отметила, что он проиграл титул из-за собственных ошибок.
«Иск господина Массы нелеп и одновременно претенциозен. Бразильский мультимиллионер, гражданин и резидент Бразилии, обратился в суд Англии и Уэльса с претензией к частной международной спортивной организации FIA, штаб-квартира которой находится во Франции. Он утверждает, что FIA нарушила наднациональные правила в отношении событий на Гран При Сингапура Формулы 1, которые произошли более 17 лет назад, 28 сентября 2008 года. Однако в иске господина Массы не учитываются его собственные ошибки и ошибки команды Ferrari во время Гран При Сингапура и других гонок, в результате которых он занял второе место в личном зачете по итогам того сезона», – говорится в заявлении.
