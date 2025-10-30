FIA подколола экс-гонщика Массу в ответ на судебный иск

Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала заявление по поводу претензий бывшего гонщика Ferrari Фелипе Массы, требующего присудить ему звание чемпиона мира Формулы 1 2008 года.

28 октября в Верховном суде Лондона стартовали слушания по иску бразильского пилота к FIA и Ф1. Масса считает, что результаты Гран Gри Сингапура-2008 были подтасованы из-за преднамеренной аварии Нельсиньо Пике, что ему лично стоило победу в чемпионате над Льюисом Хэмилтоном. В ответ федерация отметила, что он проиграл титул из-за собственных ошибок.