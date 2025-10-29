Шумахер оценил перспективы Пиастри

Шумахер высказался о перспективах Пиастри.

© Sports.ru

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о проблемах Оскара Пиастри в последних гонках и об изменении настроя австралийца в контексте борьбы за титул.

Пиастри не побеждает уже пять гонок подряд, а по итогам Гран-при Мехико утратил лидерство в общем зачете.