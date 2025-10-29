FIA ответила на иск экс-пилота "Ф-1" о многомиллионной компенсации

Международная автомобильная федерация (ФИА) ответила на иск со стороны бывшего пилота Формулы-1 Фелипе Массы. Ранее стало известно, что в Лондоне (Великобритания) началось судебное разбирательство по делу Массы. Бывший гонщик оспаривает итоги чемпионата 2008 года. Ранее сообщалось, что бразилец требует признать его законным чемпионом того сезона и выплатить компенсацию около £ 64 млн (около $ 84,5 млн).

