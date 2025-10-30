Чемпион «Формулы‑1» объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по автогонкам в классе «Формула‑1» 2009 года британец Дженсон Баттон объявил, что в ноябре завершит карьеру автогонщика.

Гонка «Восемь часов Бахрейна» 8 ноября станет заключительной в профессиональной карьере 45‑летнего Баттона, который в последние годы выступает в гонках на выносливость.

— Это будет моя последняя гонка. Мне всегда нравился Бахрейн. Думаю, это интересная трасса, и я собираюсь наслаждаться ею как можно больше, потому что это конец моей профессиональной гоночной карьеры. Моим детям четыре и шесть лет, а ты уезжаешь на неделю и так много пропускаешь, это время уже не вернуть. Мне кажется, что я многое упустил за последние пару лет, и это было нормально, потому что я знал, что так будет, но я не готов повторить это в течение еще одного сезона, — приводит слова Баттона Би‑би‑си.

Британский пилот завоевал чемпионский титул в «Формуле‑1» в составе команды «Браун» в 2009 году. Он принял участие в 306 этапах «Королевских гонок» и одержал 15 побед.