Эксперт раскритиковал тактику McLaren для Пиастри

Гонщик McLaren Оскар Пиастри мог финишировать на подиуме на Гран При Мексики, если бы команда предоставила ему выгодную стратегию, уверен авторитетный журналист Формулы 1 Питер Уиндзор.

После провального седьмого места в квалификации австралиец стартовал на мягких шинах Soft, но прорваться не сумел. На второй отрезок ему поставили средний компаунд Medium, а третий – снова Soft. В итоге он занял пятое место и отдал лидерство в чемпионате Ландо Норрису.