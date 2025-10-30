«Я просто в шоке». Эксперт раскритиковал тактику McLaren для Пиастри
Гонщик McLaren Оскар Пиастри мог финишировать на подиуме на Гран При Мексики, если бы команда предоставила ему выгодную стратегию, уверен авторитетный журналист Формулы 1 Питер Уиндзор.
После провального седьмого места в квалификации австралиец стартовал на мягких шинах Soft, но прорваться не сумел. На второй отрезок ему поставили средний компаунд Medium, а третий – снова Soft. В итоге он занял пятое место и отдал лидерство в чемпионате Ландо Норрису.
«Я просто в шоке от того, что McLaren не поставила Пиастри средние шины на стартовый отрезок. Как так?! Ведь было понятно, что при старте из конца первой десятки Оскар рискует застрять в «паровозике DRS». На более быстрых мягких шинах во второй половине гонки Пиастри было бы легче пройти соперников. При двух подряд отрезках Soft он, вероятно, мог бы даже обогнать Ферстаппена и финишировать на подиуме», – сказал Уиндзор в видео на своём Youtube-канале.
