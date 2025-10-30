Стали известны дата и место презентации болида Red Bull на 2026 год

Команда Формулы-1 «Ред Булл» представит болид на сезон-2026 15 января 2026 года. Об это сообщает издание GPBlog.

Как информирует источник, презентация нового болида пройдёт в Детройте (США), где расположена штаб-квартира нового моториста команды — компании «Форд».

Пока неизвестно, будет ли представлен RB22 или будет объявлена ​​только его ливрея. «Ред Булл» часто представлял болиды Формулы-1 в самый последний момент, показывая прошлогоднюю машину во время презентации.

Напомним, первые тесты в 2026 году пройдут в Барселоне с 26 по 30 января. Эти тесты пройдут в закрытом формате. Всего перед стартом нового сезона команды проведут три трёхдневные тестовые сессии — вторые тесты состоятся в Бахрейне с 11 по 13 февраля. Третьи, заключительные, пройдут там же с 18 по 20 февраля.