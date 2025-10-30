Вильнёв высказался о выборе напарника для Ферстаппена

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о выборе «Ред Булл» пилота в качестве напарника для Макса Ферстаппена.

«В такой ситуации мы всегда говорим, что команде нужен опыт, согласен, что коллективу необходим человек с положительным опытом. Можно выступать в гонках хоть 20 лет, вопрос в том, насколько успешным был твой опыт. Если пилот был недостаточно хорош, он ничем не поможет команде понять новый регламент. Он не поможет в развитии болида, в тестах машины. Так зачем сажать в кокпит пилота, который будет недостаточно хорош? В таком случае лучше будет посадить за руль новичка или менее опытного пилота. Взять того, кто привнесёт в команду что-то новое, энергию, другой взгляд на вещи», — приводит слова Вильнёва Motorsport.