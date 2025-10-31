Стало известно, останется ли Колапинто пилотом Alpine

Пилот заводской команды Alpine в Формуле 1 Франко Колапинто останется в составе французского коллектива на сезон 2026 года. Хотя официально контракт с гонщиком не подтверждён, однако аргентинца спасли спонсоры.

По информации издания Speedweek, в рамках Гран При Мексики делегация спонсоров аргентинского пилота посетила уик-энд и окончательно согласовала условия соглашения с Alpine, которые обеспечат Франко Колапинто место во французском коллективе на следующий сезон. Таким образом, команда фактически сформировала свой состав, поскольку ранее было объявлено о продлении соглашения с французом Пьером Гасли.

Ранее появилась информация, что в Энстоуне решили продолжить сотрудничество с Франко Колапинто. 22-летний аргентинец, с этапа в Имоле заменивший в команде австралийца Джека Дуэн, сделал шаг вперёд после летнего перерыва и время от времени опережает опытного напарника как в квалификациях, так и гонках, однако всё это за пределами топ-10 — аргентинец до сих пор не набрал ни единого очка в Формуле 1 в текущем сезоне.

Напомним, по слухам, команда Alpine по ходу гоночного уик-энда Гран При Бразилии, 7-9 ноября, объявит состав пилотов на 2026 год уже официально. Правда, пока эта информация также является неофициальной — никаких заявлений от французского коллектива на данный момент сделано не было.