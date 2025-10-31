Экс-пилот Ferrari раскрыл подробности о скандале 2009 года

Масса раскрыл подробности о скандале «Крэшгейт».

Бывший пилот «Феррари» заявил, что команда сделала ему выговор за недовольство словами Фернандо Алонсо после Гран-при Сингапура 2008 года.

Бразилец настаивает, что результаты скандальной гонки следовало отменить – тогда чемпионом стал бы он, а не Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен». Пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид на трассе «Марина-Бэй», что в 2009-м привело к скандалу, известному как «Крэшгейт».

После гонки одержавший победу другой пилот «Рено» Фернандо Алонсо полностью отрицал причастность к идее с намеренной аварией. Однако в 2009-м Масса настоял на том, что испанец прекрасно знал о планах команды.

Недовольство Фелипе неудачно наложилось на переход Алонсо в «Феррари» в 2010-м, в связи с чем бразилец, как он теперь сам утверждает, получил выговор от Скудерии.