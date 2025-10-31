Российский гонщик сравнил Пиастри с акулой

Российский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал форму австралийца Оскара Пиастри на Гран При Мексики.

«Если взять именно Мехико, то там специфический «держак»: его просто меньше. Прижимная сила работает не так, как на уровне моря — и у тебя всегда ощущение, что машина «не стоит». Кто-то хорошо к этому приспосабливается, кто-то — хуже. Думаю, да, Оскар сможет вернуться. Главное в этот момент — не начинать делать что-то совсем другое. Необходимо просто работать от сессии к сессии. Ты не становишься хуже как гонщик, лидируя почти весь сезон. Тот же обгон Оскара на Рассела — просто бомба: настолько чётко и на тоненького. Прямо как акула! Одно выверенное торможение, Джордж явно не ожидал — и всё. Пусть темп у Оскара был не вау, но как же чётко он обгоняет», — написал Егор Оруджев в своей колонке для «Чемпионат.com».

Напомним, после победы на Гран При Мексики Ландо Норрис вновь вышел в лидеры личного зачёта Формулы 1, опережая своего напарника австралийца Оскара Пиастри на один балл.