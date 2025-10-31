Цунода может стать пилотом IndyCar

Ситуация с контрактами пилотов как в основной команде Red Bull Racing, так и в дочернем коллективе Visa Cash App Racing Bulls на сезон-2026 остаётся подвешенной. В настоящее время из четырёх гонщиков только у Макса Ферстаппена и Исака Хаджара есть действующие контракты. Однако место и позиция пилотов в командах пока остаются открытыми, хотя гарантировано место голландца в Red Bull, тогда как француз может как перейти в австрийский коллектив, так и остаться в итальянской команде.

© Соцсети

По информации инсайдеров, в 2026 году Исак Хаджар станет напарником Макса Ферстаппена в Red Bull. Шведский юниор Арвид Линдблад, который уже получил «суперлицензию» по специальному запросу Red Bull, дебютирует в составе VCARB, где его напарником станет либо новозеландец Лиам Лоусон, либо японец Юки Цунода. При этом последний уже начал искать альтернативные варианты продолжения карьеры.

Honda ежегодно выплачивала Red Bull восьмизначную сумму, чтобы обеспечить Цуноде место в стартовой решётке Формулы 1. Когда в начале этого года Лиам Лоусон был понижен в статусе после всего двух Гран При, Honda, как известно, удвоила свои выплаты, чтобы гарантировать японцу участие в домашнем для компании и пилота Гран При Японии в составе основной команды вместо новозеландца.

Однако будущее Цуноды в Формуле 1, связанное с нынешним поставщиком двигателей для Red Bull, пошатнулось после перехода японского производителя к Aston Martin, у которого есть свои гонщики. Американский журналист Тони Донохью сообщает, что Honda готовит Юки к участию в американской серии IndyCar, где пять из 12 участвующих команд используют японские моторы.

«Ходят слухи, что Юки Цунода, возможно, будет выступать в команде Dale Coyne Racing под номером 19 при поддержке Honda в сезоне 2026 года. Думаю, мы всё узнаем на следующей неделе, если я не ошибаюсь. Не думаю, что он останется в Формуле 1. Но это, конечно, пока слухи. Я слышал об этом с сентября, и, более того, мне сообщили, что некие переговоры уже идут и в команде говорят, что если бы кандидатура Юки появилась на горизионт, этот вариант бы обсуждался. Конечно, ничего официального не подтверждено, но я думаю, что Цунода определённо имеет все шансы занять второе место в команде Dale Coyne Racing», — сказал репортёр IndyCar Reported Тони Донохью в подкасте Unverified на YouTube.

Напомним, в ноябре 2024 года Юки Цунода тестировал болид команды Chip Ganassi Racing с двигателем Honda на автодроме Лас-Вегаса под руководством шестикратного чемпиона IndyCar новозеландца Скотта Диксона. Если слухи окажутся правдой, японец станет последним гонщиком Формулы 1, перешедшим в IndyCar, следуя по стопам француза Ромена Грожана, шведа Маркуса Эрикссона и японца Такумы Сато — ещё одного японского гонщика, поддерживаемого Honda, который впоследствии стал двукратным победителем гонки «Инди 500».