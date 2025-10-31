Стало известно, продолжит ли Ferrari сотрудничество с Хэмилтоном

20 января 2025 года Льюис Хэмилтон официально стал пилотом Ferrari в Формуле 1, но ещё до конца своего первого сезона в Скудерии семикратный чемпион мира разочаровал болельщиков. За 20 этапов британец ни разу не поднялся в Гран При выше четвёртой позиции, так что появились слухи о возможном прекращении сотрудничества сторон.

© autosport.com.ru

Ferrari отказалась указывать точные сроки контракта Хэмилтона, когда подписала с ним соглашение, описав его лишь как многолетнюю сделку. По оценкам PlanetF1, речь идёт о контракте на 57 миллионов долларов в год, который рассчитан как минимум до конца сезона-2026 года. Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун предложил заводской команде Ferrari досрочно расторгнуть контракт с Льюисом Хэмилтоном, выплатив семикратному чемпиону мира всю оговоренную сумму, но в итоге, похоже, события будут развиваться по иному сценарию.

По информации ESPN, «несколько высокопоставленных лиц» дали понять, что Ferrari не будет предлагать Хэмилтону продление контракта после истечения срока его текущего соглашения, несмотря на опцию, позволяющую Льюису продлить свой контракт до конца 2027 года исключительно по желанию самого пилота, не взирая на позицию команды.

Взамен дорогого с финансовой точки зрения чемпиона мира, который результатами не оправдывает свою зарплату, Ferrari может досрочно повысить до Скудерии своего молодого пилота Оливера Бермана, который сейчас выступает в составе Haas и набирается важного для гонщика опыта в составе американского коллектива.