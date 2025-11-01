На аукцион выставили болид Айртона Сенны

Аукционный дом RM Sotheby's представил лот с предстоящих в Объединённых Арабских Эмиратах торгов, на которых с молотка будет пущен болид McLaren MP4/6 образца 1991 года, на котором выступал Айртон Сенна. Машина стала первой, на которой бразилец одержал победу на домашнем для себя Гран При Бразилии.

© RM Sotheby's

В 1991 году McLaren вновь одержал победу в Кубке конструкторов, а Сенна завоевал свой третий и последний титул чемпиона Формулы 1. Историческая победа на Интерлагосе осталась единственной гонкой, которую Айртон одержал в том сезоне. В конце года шасси MP4/6-1, которое использовал бразилец, было отправлено обратно на завод McLaren, где оно хранилось почти 30 лет.

© RM Sotheby's

Конкретное шасси был также первым болидом McLaren MP4/6, который бразилец вместе с напарником австрийцем Герхардом Бергером тестировал в Эшториле в феврале 1991 года. Машина оснащена 3,5-литровым двигателем V12 мощностью 720 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Это последний болид команды с 12-цилиндровым мотором и последний с «механикой».

© RM Sotheby's

Перед продажей шасси MP4/6-1, которое из собственности команды перешло частному коллекционеру в 2020 году, было полностью восстановлено до гоночного состояния компанией McLaren Heritage, после чего было передано специалисту по марке Paul Lanzante Ltd для замены жидкостей, обслуживания и статического запуска мотора. Автомобиль вернётся в McLaren Petersfield для повторной проверки и запуска двигателя, после чего будет передан новому владельцу.

© RM Sotheby's

Автомобиль поставляется с сертификатом подлинности McLaren и всем необходимым пусковым оборудованием, включая внешний стартер, выносную панель приборов, топливоподкачивающий насос и предпусковой подогреватель двигателя. За машину рассчитывают выручить не менее 12 000 000 евро.