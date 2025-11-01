Комментатор высказался о жалобах Расселла на Ферстаппена

Российский комментатор Владимир Башмаков высказался о жалобах британского гонщика Джорджа Расселла («Мерседес») в адрес четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») за срезку в первом повороте Гран-при Мексики.

«Расселл очень сильно негодовал, мол как так, Макс должен вернуть позицию. Однако прямая всё-таки длинная — сама по себе 1 км и 314 метров, и только 750 на пути в первый поворот. И, уж простите меня, Ферстаппен прошёл Расселла не в момент торможения, уехав вперёд и на срезку, а ещё до торможения он опередил Расселла более чем на корпус. Поэтому здесь притязания Расселла были, на мой взгляд, совершенно несправедливы. Другое дело — пытаться там залезть снаружи четверо в ряд в поворот, в который после широкой прямой, но помещаются только двое — было оптимистично. Плюс Макс начал тормозить левой стороной на поребрике, и видно что на поребрике не было никакого «держака», и машина уехала по прямой. Он вообще там обратным движением руля едва её поймал, не доехал до барьера. Но тем не менее здесь отыгранные свои позиции Макс вернул. На подходе к первому повороту он чётко был четвёртым, и Расселл здесь ни на что претендовать не мог. Макс был слишком далеко впереди, чтобы считать это какой-то даже обороной», — сказал Башмаков в видеоролике в своей группе «ВКонтакте».