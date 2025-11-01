Марко оценил перспективы Шумахера в IndyCar

Гонщик заводской команды Alpine в гонках на выносливость FIA WEC немец Мик Шумахер провёл свои первые тесты в американской серии IndyCar — в составе коллектива Rahal Letterman Lanigan Racing немец отработал на трассе «Индианаполис» в «стадионной» конфигурации, которая близка к той, что принимала в своё время американский этап Формулы 1. Спортивный советник Red Bull Хельмут Марко прокомментировал возможный переход пилота в новую серию.

© Соцсети

«Это хорошая серия, очень конкурентная. Переход в IndyCar может стать хорошим шагом для немца. Он провёл там очень обнадёживающие тесты. Если он почувствует себя комфортно в Америке, освоит трюки езды по овальным трассам — а для этого ему понадобится несколько гонок, — то всё, безусловно, сложится хорошо. Но лично для меня это слишком опасные гонки. При средней скорости до 340 км/ч существует огромный риск. В таких случаях обычно происходят серьёзные аварии», — заявил спортивный советник Red Bull в интервью Sport.de.

Напомним, что Мик Шумахер после дебюта в IndyCar на тестах заявил о своей готовности участвовать в гонках этой серии, включая заезды по специфичным для американского турнира овальным трассам, отличающимся высокой скоростью прохождения дистанции и отсутствием шанса даже на минимальную ошибку и серьёзной аварией при её допуске.