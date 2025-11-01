Масса получил выговор от Ferrari

28 октября в Верховном суде Лондона стартовали слушания по иску бразильского пилота Фелипе Массы к FIA и Формуле 1. Бывший гонщик Ferrari считает, что результаты Гран При Сингапура-2008 были подтасованы из-за преднамеренной аварии бразильцем Нельсиньо Пике из Renault, что ему лично стоило победs в чемпионате над британцем Льюисом Хэмилтоном из McLaren.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что истец получил выговор от Ferrari за высказывания в адрес Фернандо Алонсо — испанец во время выступлений за Renault получил преимущество от аварии Пике, а затем чемпион мира стал напарником Массы по Скудерии.

«В октябре 2009 года я также сказал журналистам, что, по моему мнению, Фернандо Алонсо, победивший благодаря аварии Нельсиньо Пике знал, что это было сделано намеренно. Когда Ferrari узнала об этом, то фирма GSA, которая занималась контрактами команды, написала мне 16 октября 2009 года письмо с выговором за публичные высказывания о Фернандо Алонсо. Ещё до аварии в июле 2009 года я узнал, что Алонсо будет выступать за Ferrari в сезоне Формулы 1 2010 года. Это письмо подписал юрист Ferrari Генри Питер, а затем Ferrari подготовила для меня заявление, но я отказался его делать. Вместо этого я просто сказал, что пришло время смотреть в будущее. Я несколько раз разговаривал с Алонсо, когда мы были товарищами по команде. Логично, Фернандо всегда намекал, что это не его вина, но постоянно менял тему. У меня так и не получилось внятного разговора с ним. Когда человек принимает ситуацию и говорит о ней, это значит, что он всё ясно понимает. Когда человек не хочет говорить как следует, мы понимаем, что, возможно, он всё знал. Я уверен, он это знал», — приводит показания Фелипе Массы PlanetF1.

Напомним, Фернандо Алонсо провёл четыре сезона в качестве напарника Фелипе Массы в команде Ferrari с 2010 по 2013 год, заменив финна Кими Райкконена, чемпиона мира 2007 года, в конце сезона 2009 года.