Ферстаппен собрался проехать все 24-часовые гонки

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен, который стал героем прошедшего на «Нордшляйфе» уик-энда серии ADAC Nurburgring Langstrecken-Meisterschaft и девятого этапа ADAC Nurburgring Langstrecken-Serie сезона 2025 года, всерьёз нацелен на марафонские гонки.

«Моя цель — проехать все 24-часовые гонки. Когда я говорю «все», то имею ввиду суточные гонки в Дайтоне, на Нюрбургринге в Спа и, конечно, главную 24-часовую гонку в Ле-Мане», — заявил голландец в интервью ESPN.

Напомним, в первый месяц осени чемпион Формулы 1 вышел в экипаже с британцем Крисом Лулэмом на старт двух гонок. Этот дуэт уже тестировал Ferrari в «Зелёном аду» перед NLS3. Сначала они провели свою первую совместную гонку за рулём Porsche 718 Cayman GT4 CS, завоевав разрешение DMSB на Нордшляйфе, а затем на Ferrari 296 GT3 команды Emil Frey Racing в топовой категории SP9 с первой попытки выиграл 4-часовой марафон ADAC Barbarossapreis.

Пилот рассчитывал провести марафон «24 часа Нюрбургринга» в 2026 году, но теперь сомневается в этой возможности из-за плотного календаря Формулы 1, однако рассчитывает, если появится такой шанс, проехать знаковую суточную гонку уже в следующем сезоне.