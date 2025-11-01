Руководитель «Астон Мартин» о цели команды: «Выиграть несколько титулов подряд»

Sports.ru

Руководитель «Астон Мартин» Энди Коуэлл заявил об амбициозных задачах, которые стоят перед британским коллективом.

Руководитель Aston Martin рассказал о цели команды
© Global Look Press
«Ставьте перед собой цели, которые все считают невозможными, но затем делайте их достижимыми. Видение состоит в том, чтобы пробиться на вершину и остаться на вершине, выиграть несколько титулов подряд. В этой гонке важно выяснить, что может принести преимущество, а потом достичь этого быстрее, чем соперники. Все сводится к простому графику, где по вертикальной оси отложена эффективность, а по горизонтальной – время. Как увеличить градиент? Затем все выходит за рамки этого. Как улучшиться, если ты уже впереди? В этот момент ты становишься пионером», – сообщил Коуэлл.
