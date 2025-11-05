Создатель симулятора Ferrari перешел в Aston Martin

Бывший главный технический директор Эдриан Ньюи Red Bull Technology Group, ставший членом британского коллектива Aston Martin, продолжает усиливать своего нового работодателя специалистами, способными устранить выявленные гениальным конструктором слабые места в команде. На сей раз в поле зрения попал симулятор.

В дни Гран При Монако Ньюи заявил СМИ, что действующий симулятор Aston Martin не на нужном уровне и станет для коллектива серьёзным гандикапом на два года. генеральный директор Aston Martin Энди Кауэлл тогда поспешил смягчить эффект, заявив, что речь скорее о нескольких месяцах, а не годах. Под конец года в команде приняли меры для решения проблемы.

Новым сотрудником Aston Martin стал Марко Файнелло. Инженер присоединился к Ferrari в 1995 году, руководил отделом динамики автомобилей с 1997 по 2004 год и помог запустить первый симулятор Ferrari, проделав фундаментальную работу. После участия в работе над дорожными автомобилями и спорткарами GT он покинул Маранелло в конце 2016 года.

Теперь специалист вернулся в Формулу 1 по рекомендации бывшего коллеги по Скудерии Энрико Кардиле, который покинул пост технического директора по шасси в Ferrari и перешёл в Aston Martin на должность технического директора коллектива.