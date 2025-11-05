Руководитель McLaren раскрыл, что скажет Ферстаппену, если тот станет чемпионом

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун признался, что будет готов поздравить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, если тот станет чемпионом мира Формулы-1 в 2025 году.

«Пожму ему руку и скажу: «Отличная работа». Если уж мы не выиграем, то я бы предпочёл, чтобы нас обыграли, а не чтобы мы сами проиграли — это важно. Мы хорошо помним 2007 год. Сейчас у нас тоже два гонщика, которые хотят выиграть чемпионат, и мы играем в атаку, а не в оборону», — сказал Браун в подкасте Beyond The Grid.

В 2007 году в составе «Макларена» выступали Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо. Перед финальным этапом в Бразилии Хэмилтон лидировал в общем зачёте, Алонсо отставал всего на несколько очков, а Кими Райкконен из «Феррари» шёл третьим. В решающей гонке Хэмилтон столкнулся с техническими проблемами и финишировал лишь седьмым, Алонсо — третьим, а Райкконен выиграл гонку и стал чемпионом с перевесом в одно очко.