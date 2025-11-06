Williams представил особую ливрею

«Уильямс» проведет гонку в Бразилии в спонсорской расцветке.

Британская команда и спонсор Gulf показали особую ливрею в цветах нефтяной компании для предстоящего Гран-при Сан-Паулу.

Кроме того, на болид FW47 нанесли 493 слов, которые ассоциируются у фанатов «с мощью, скоростью и наследием» «Уильямса» и Gulf, на 12 языках.

Болельщики присылали свои слова, а затем поучаствовали в голосовании. Самыми популярными вариантами стали «наследие», «страсть» и «командная работа».

