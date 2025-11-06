Ферстаппен оценил атмосферу в Red Bull после ухода Хорнера

Йос Ферстаппен о Мекьесе: «Атмосфера в «Ред Булл» совершенно другая. Макс в надежных руках»

Отец Макса Ферстаппена и бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен заявил, что обстановка в коллективе сильно поменялась после того, как Лоран Мекьес заменил Кристиана Хорнера на посту руководителя.

«Не сказать, что я вмешиваюсь в его пилотаж – Максу давно это не нужно. Сам факт, что он все еще претендует на чемпионство – уже огромный бонус. Особенно если сравнивать с тем, что было во время летнего перерыва. Атмосфера в команде теперь совершенно другая. У меня хорошие отношения с руководителем Лораном Мекьесом, и это дает мне большое спокойствие, когда я вижу, что Макс вновь получает удовольствие от гонок. Он в надежных руках», – заявил Йос.
