Ферстаппен оценил атмосферу в Red Bull после ухода Хорнера

Йос Ферстаппен о Мекьесе: «Атмосфера в «Ред Булл» совершенно другая. Макс в надежных руках»
Отец Макса Ферстаппена и бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен заявил, что обстановка в коллективе сильно поменялась после того, как Лоран Мекьес заменил Кристиана Хорнера на посту руководителя.
«Не сказать, что я вмешиваюсь в его пилотаж – Максу давно это не нужно. Сам факт, что он все еще претендует на чемпионство – уже огромный бонус. Особенно если сравнивать с тем, что было во время летнего перерыва. Атмосфера в команде теперь совершенно другая. У меня хорошие отношения с руководителем Лораном Мекьесом, и это дает мне большое спокойствие, когда я вижу, что Макс вновь получает удовольствие от гонок. Он в надежных руках», – заявил Йос.
Ислам Махачев подарил расческу для волос Али Абдель-Азизу
В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева: «Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать»
Орлов о поражении «Зенита»: «Стартовым составом Семак дал понять: отыграемся во втором тайме, если надо – для «Динамо» это просто подарок. Начали игру так, будто они еще в групповом этапе»
