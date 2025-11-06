«В McLaren происходит что-то странное». Ферстаппен-старший дал совет Пиастри
Австралийский гонщик Оскар Пиастри и его менеджер Марк Уэббер должны разобраться с причинами спадами в результатах в последних гонках и задать McLaren несколько жестких вопросов. Так считает Йос Ферстаппен, отец действующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена.
«В McLaren происходит что-то странное. Ну не мог же Пиастри разучиться пилотировать. Мне кажется, его менеджеру Уэбберу надо серьёзно поговорить с командой. Да и сам Оскар должен что-то делать с этим. Всего пару гонок назад все считали, что Пиастри почти чемпион. А теперь ситуация перевернулась, и вокруг только и говорят, что он сломался под прессингом. Это вредит его репутации», – приводит слова Ферстаппена-старшего издание Formule1.