Ферстаппен-старший дал совет Пиастри

Австралийский гонщик Оскар Пиастри и его менеджер Марк Уэббер должны разобраться с причинами спадами в результатах в последних гонках и задать McLaren несколько жестких вопросов. Так считает Йос Ферстаппен, отец действующего чемпиона мира Формулы 1 Макса Ферстаппена.

