Короткий пост Хэмилтона собрал больше 35 тысяч лайков

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон в преддверии Гран-при Бразилии написал в своей социальной сети Х всего одно слово — homecoming, что в переводе с английского означает «возвращение на родину». Пост британца уже собрал 392 000 просмотров, 37 000 лайков и 5 500 репостов.

Особая связь Хэмилтона с Бразилией возникла благодаря его кумиру Айртону Сенне. В 2017 году семья легендарного бразильского гонщика подарила Льюису личный шлем Сенны. Как сообщил Хэмилтон в интервью GQ Brazil, в этом году он будет выступать на трассе Интерлагос в шлеме с бразильским флагом.

Бразильская трасса Интерлагос стала знаковой в карьере британского гонщика. Именно здесь в 2008 году Хэмилтон завоевал свой первый титул чемпиона мира Формулы-1.

В 2021 году пилот совершил одно из самых впечатляющих выступлений в карьере, стартовав с 20-й позиции и сумев выиграть гонку, опередив Макса Ферстаппена. Всего Хэмилтон трижды побеждал на Гран-при Бразилии, последний раз — в 2021 году.

После той памятной победы Палата депутатов Бразилии присвоила Хэмилтону почётное гражданство страны, подчеркнув его особую связь с бразильскими болельщиками и наследием Айртона Сенны.