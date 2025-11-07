Хэмилтон впервые прокомментировал иск Массы

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон впервые прокомментировал судебный иск Фелипе Массы на 64 миллиона фунтов, поданный против Берни Экклстоуна, Формулы 1 и FIA в связи с событиями сезона-2008. Бразилец утверждает, что был лишён титула чемпиона мира из-за сговора, направленного на сокрытие информации о преднамеренной аварии Нельсона Пике-младшего на Гран При Сингапура.

© autosport.com.ru

На прошлой неделе в Лондонском Высоком суде состоялись трёхдневные предварительные слушания, на которых адвокат Массы, Ник де Марко, настаивал на том, что дело должно быть рассмотрено в полном объёме. По словам юристов, Экклстоун и тогдашний президент FIA Макс Мосли уже во время сезона знали, что авария Пике-младшего была инсценирована, но предпочли скрыть этот факт, чтобы избежать скандала.

Масса требует компенсацию в размере 64 миллионов фунтов за утраченную выгоду, считает себя законным чемпионом мира 2008 года и настаивает на официальных извинениях со стороны FIA. При этом он не требует аннулировать титул Льюиса Хэмилтона – в юрисдикцию суда подобное решение, по мнению экспертов, не входит. Представители Экклстоуна, FIA и Формулы 1, напротив, заявляют, что дело должно быть отклонено из-за истечения срока давности.

Хэмилтон, который не фигурирует в иске в качестве ответчика, впервые прокомментировал происходящее накануне Гран При Бразилии. На вопросы журналистов семикратный чемпион ответил сдержанно: