Ферстаппен указал на слабость McLaren

Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что McLaren может столкнуться с отвлекающим фактором в борьбе за титул – необходимостью делить внимание между двумя пилотами, Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

© autosport.com.ru

Перед этапом в Сан-Паулу между гонщиками McLaren всего одно очко, тогда как Ферстаппен, идущий третьим, отстаёт на 36 баллов. После того как Red Bull представила новое днище на Гран При Италии в Монце, голландец на каждом этапе понемногу отыгрывал позиции и очки, приближаясь к лидерам. Red Bull полностью сосредоточилась на его попытке завоевать пятый подряд титул, что резко контрастирует с подходом McLaren, которая придерживается равенства для Норриса и Пиастри.

«Конечно, приятно, когда команда полностью сосредоточена на тебе, – признался Ферстаппен, отвечая на вопрос журналистов. – Но я уже много лет в Red Bull, мы отлично знаем друг друга и добились большого успеха вместе. Сейчас есть шанс – и мы идём ва-банк».

При этом голландец отметил, что внутренняя конкуренция между Норрисом и Пиастри действительно может быть отвлекающим фактором: