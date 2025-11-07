Хэмилтон раскритиковал работу стюардов

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон вновь высказал недовольство работой судей FIA после противоречивого решения, принятого на Гран При Мексики, и призвал к большей открытости и последовательности в процессах вынесения наказаний.

© autosport.com.ru

Британец получил 10-секундный штраф за то, что, выехав за пределы трассы, сохранил позицию впереди Макса Ферстаппена. Это решение фактически лишило пилота Ferrari шанса побороться за первый подиум в сезоне – и первый в составе Скудерии.

Хотя сам инцидент с выездом за пределы трассы действительно соответствовал правилам, недовольство Хэмилтона вызвало несоответствие подхода судей к другим ситуациям. В частности, его напарник по команде Шарль Леклер уже на первом круге также срезал поворот, удержав позицию впереди Хэмилтона. Монегаск уступил позицию Ландо Норрису, чтобы избежать возможного штрафа, но остался впереди партнёра. Похожим образом действовал и Макс Ферстаппен, который на старте гонки в Мехико также срезал первый поворот, но избежал наказания, сохранив позиции перед двумя машинами Ferrari.

Выступая на пресс-конференции перед Гран При Сан-Паулу, Хэмилтон признался, что разочарован подходом FIA: