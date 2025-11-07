Хэмилтон раскритиковал работу стюардов

«Сами не понимают, что делают». Льюис Хэмилтон – о работе стюардов
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон вновь высказал недовольство работой судей FIA после противоречивого решения, принятого на Гран При Мексики, и призвал к большей открытости и последовательности в процессах вынесения наказаний.
Британец получил 10-секундный штраф за то, что, выехав за пределы трассы, сохранил позицию впереди Макса Ферстаппена. Это решение фактически лишило пилота Ferrari шанса побороться за первый подиум в сезоне – и первый в составе Скудерии.
Хотя сам инцидент с выездом за пределы трассы действительно соответствовал правилам, недовольство Хэмилтона вызвало несоответствие подхода судей к другим ситуациям. В частности, его напарник по команде Шарль Леклер уже на первом круге также срезал поворот, удержав позицию впереди Хэмилтона. Монегаск уступил позицию Ландо Норрису, чтобы избежать возможного штрафа, но остался впереди партнёра. Похожим образом действовал и Макс Ферстаппен, который на старте гонки в Мехико также срезал первый поворот, но избежал наказания, сохранив позиции перед двумя машинами Ferrari.
Выступая на пресс-конференции перед Гран При Сан-Паулу, Хэмилтон признался, что разочарован подходом FIA:
«Проблема в отсутствии ясности. Нам нужны прозрачность и ответственность. Всё происходит как будто в тени – решения принимаются за закрытыми дверьми, и никто не понимает, почему одно нарушение карается, а другое нет. Это то, что нужно пересмотреть, и, возможно, сделать на системном уровне. Иногда складывается впечатление, что они не осознают вес своих решений. Ведь именно от этого порой зависит исход чемпионата, как мы уже видели в прошлом. Так что, думаю, здесь есть над чем работать. Мы боремся изо всех сил. Команда делает всё, чтобы двигаться вперёд. Просто иногда кажется, что правила работают не для всех одинаково».