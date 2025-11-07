Норрис выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в спринт-квалификации Гран-при Бразилии. Вторым по итогам сессии стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим – напарник Норриса Оскар Пиастри.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» остался шестым. Семикратный чемпион мира и напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал 11-м.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.243. 2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.097. 3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.185. 4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.252. 5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.253. 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.337. 7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.428. 8. Шарль Леклер («Феррари») +0.482. 9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.532. 10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.935.

После второго сегмента выбыли:

11. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:09.811. 12. Алекс Албон («Уильямс») — 1:09.813. 13. Пьер Гасли («Альпин») — 1:09.852. 14. Оливер Берман («Хаас») — 1:09.923. 15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:09.946.

После первого сегмента выбыли:

16. Франко Колапинто («Альпин») — 1:10.411. 17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:10.666. 18. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:10.692. 19. Эстебан Окон («Хаас») — 1:10.872. 20. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:11.120.