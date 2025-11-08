Лоусон получил штраф за столкновение с Берманом

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон получил штраф в пять секунд и один штрафной балл в суперлицензию за инцидент с гонщиком «Хааса» Оливером Берманом в начале спринтерской гонки Гран-при Бразилии.

Напомним, Бермана развернуло после контакта с Лоусоном. Ранее штраф также получил и Берман — за выдавливание Лоусона на траву прямо перед этим инцидентом.

Таким образом, теперь на счету Лоусона семь штрафных баллов. Ближайшие штрафные баллы у Лоусона сгорят только в мае 2026 года.

Победу в спринтерской гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым финишировал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.