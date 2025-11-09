На Гран-при Бразилии прошла самая плотная квалификация в истории Формулы-1

В квалификации Гран-при Бразилии был установлен исторический рекорд — все десять гонщиков в третьем сегмента уложились в 0.528 секунды, что стало самым близким результатом в истории Формулы-1. Об этом сообщил официальный аккаунт Формулы-1 в социальной сети Х.

Победу в борьбе за поул одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, показавший время 1:09.511. Второе место занял Кими Антонелли («Мерседес»), уступивший всего 0.174 секунды. Тройку замкнул Шарль Леклер («Феррари»).

Результаты третьего сегмента квалификации:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:09.511.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.174.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.294.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.375.

5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.420.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.431.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.451.

8. Оливер Берман («Хаас») +0.466.

9. Пьер Гасли («Альпин») +0.491.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.528.