Ферстаппен высказался о своих шансах в борьбе за титул

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о борьбе за титул в сезоне-2025.

«Даже когда уикенд складывается тяжело, наша команда всё равно не сдаётся, вот что мне нравится. Мы всегда стараемся стать лучше, не довольствуемся второй позицией. Иначе даже после спринта мы могли сказать: «Давайте не трогать машину, все не так уж плохо, не станем рисковать». Но у нашей команды иной настрой. Мы всегда хотим стать лучше, быстрее. Да, в квалификации это не сработало, но это позволило нам снова внести изменения в машину и стать сильнее.

Думаю, сегодня нам помогло то, что было холоднее. Мы потеряли очень много очков в начале и середине сезона. Сюрприз, что мы настолько близки в личном зачёте, но нужно быть реалистами. Мы были недостаточно сильны, если смотреть на сезон в целом. Но мы продолжим выкладываться по максимуму до конца сезона, чтобы постараться добиться успеха и выиграть гонки. Мы здесь ради этого», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.