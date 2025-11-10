Британский гонщик Хилл назвал впечатливших его молодых пилотов

Чемпион Формулы 1 сезона-1996 Деймон Хилл назвал впечатливших его в 2025 году юниоров чемпионата мира. Среди всех молодых гонщиков Формулы 1 титулованный британец особенно выделил двоих.

© autosport.com.ru

«Новые» гонщики, которые восхищают меня своими выступлениями и впечатляют своим поведением: Олли Берман и Исак Хаджар. Насчёт Андреа Кими Антонелли пока не уверен, но он на пути к этому. Габриэль Бортолетто и Франко Колапинто ещё многое предстоит доказать, но у них уже есть кое-что хорошее», — написал Деймон Хилл у себя в соцсетях.

Напомним, после 21 этапа выше всех в личном зачёте среди дебютантов находится итальянский пилот заводской команды Mercedes-AMG Андреа Кими Антонелли, занимающий седьмое место. Французский гонщик Visa Cash App Racing Bulls Исак Хаджар идёт десятым, а британский представитель Haas Оливер Берман — 11-м.

Бразилец Габриэль Бортолето из Stake F1 Team Kick Sauber занимает 19-е место в протоколах и является последним, кто имеет на своём счёту очки. Аргентинец Франко Колапинто из заводской команды Alpine очков не набрал и идёт 20-м.