Инженер публично извинился перед Ферстаппеном

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе принёс публичные извинения пилоту после Гран-при Бразилии, где нидерландец совершил впечатляющий прорыв с пит-лейна до третьего места. По радиосвязи после гонки прозвучало: «Могу только извиниться за вчера, приятель. Это была победоносная гонка. Прости».

Старт с пит-лейна произошёл из-за того, что «Ред Булл» нарушила режим закрытого парка, чтобы поработать над болидом Ферстаппена после неудачной квалификации. В субботу Макс впервые с 2021 года вылетел в первом сегменте и занял только 16-е место.

Команда решила заменить двигатель, а также скорректировала настройки болида. Это оказалось идеальным решением для действующего чемпиона Формулы-1, который устроил настоящее шоу для болельщиков.

Макс ответил с характерным для него настроем:

«Не надо извинений. Это была действительно сильная гонка для нас. Мы хотя бы боролись. Большое спасибо за сегодня, всё получилось».

Несмотря на блестящее выступление, Ферстаппен потерял важные очки в борьбе за титул. Его отставание от лидера чемпионата Ландо Норриса теперь составляет 49 очков при трёх остающихся этапах.