Вассер объяснил, почему Ferrari оформила сход Хэмилтона в Бразилии

Фредерик Вассер о сходе Хэмилтона: «Продолжать гонку не было смысла»
Руководитель «Феррари» прокомментировал сход Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сан-Паулу.
По словам француза, пилот Скудерии сошел из-за полученных в гонке повреждений.
«Льюис испытывал трудности из-за контакта с [Карлосом] Сайнсом в начале заезда, а затем сам повредил антикрыло в борьбе с [Франко] Колапинто. У нас были большие потери в прижимной силе, машина вела себя нестабильно. Мы все еще не знаем, произошло ли это из-за инцидента с Сайнсом или из-за переднего антикрыла, которое застряло под днищем. Возможно, повлияли оба фактора. Если посмотреть на выступление Макса [Ферстаппена, который финишировал 3-м после старта с пит-лейн], то, думаю, мы могли заработать очки. Но два инцидента – это слишком много. Почему решили сойти? В определенный момент продолжать гонку не было смысла. Когда вы идете на последнем месте и вам не хватает 35-40 пунктов прижимной силы, то я не уверен, есть ли смысл расходовать ресурс двигателя. Мы отстояли штраф и сошли», – сказал Вассер.
