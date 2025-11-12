Норрис установил исторический рекорд "Ф-1"

Гран При Бразилии сложился для Ландо Норриса наилучшим образом — британский гонщик McLaren лидировал в единственной тренировке, выиграл квалификацию к спринту, стал победителем спринтерской гонки, затем завоевал поул-позицию Гран При и довёл основной заезд до победы, завоевав свою 11-ю в карьере победу. И это стало историческим рекордом для Формулы 1.

Пилот McLaren стал первым в истории чемпионата мира гонщиком, который 11 первых в своей карьере побед одержал на 11 разных трассах. В списке автодромов, где побеждал Норрис, теперь значатся уличный автодром Майами в США, «Зандворт» в Нидерландах, «Марина-Бэй» в Сингапуре, «Яс-Марина» в Абу-Даби, Мельбурн в Австралии, Монако в Монте-Карло, «Шпильберг» в Австрии, «Сильверстоун» в Великобритании, «Хунгароринг» в Венгрии, Мехико в Мексике и «Интерлагос» в Бразилии.

При этом абсолютного успеха Ландо в Сан-Паулу добиться не удалось, поскольку быстрый круг — впервые в своей карьере — показал тайский пилот Williams Алекс Албон.