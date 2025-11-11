McLaren объявила о больших изменениях в программе поддержки молодых пилотов

Команда McLaren объявила о серьёзных изменениях в своей программе поддержки молодых пилотов: по итогам сезона 2025 года сотрудничество с Уго Угочукву, Мартиниусом Стенсхорне и Брандо Бадоэром будет прекращено. Вместо них в академию зачислен новый участник – 18-летний Маттео Де Пало.

© Соцсети

Угочукву, которого в прессе нередко называли «новым Хэмилтоном», присоединился к программе McLaren в 2021 году, когда ему было всего 13 лет. За пять лет американец прошёл путь от картинга до Формулы 3, где в дебютном сезоне с командой Prema занял лишь 16-е место в личном зачёте, дважды поднимаясь на подиум. Стенсхорне пришёл в академию два года назад после второго места в чемпионате Formula Regional Europe, уступив лишь Кими Антонелли. Бадоэр, сын бывшего пилота Ferrari Луки Бадоэра, стал частью программы в 2024 году.

«Мы благодарим Уго, Мартиниуса и Брандо за их вклад и желаем успехов в дальнейшем», – заявил руководитель программы развития McLaren Алессандро Алунни Брави.

На их место в программу зачислен итальянец Маттео Де Пало, ставший вице-чемпионом Formula Regional European Championship-2025:

«Маттео – талантливый и разносторонний пилот, показавший устойчивый прогресс. Мы рады помочь ему развиваться не только за рулём, но и как профессиональному спортсмену».

Де Пало уже готовится к выступлению на Гран При Макао в фирменных цветах McLaren, после чего в 2026 году перейдёт в Формулу 3 с командой Trident. В академии он присоединится к Пато О’Уорду, Дрису Ван Лангендонку и Элле Ллойд.

Напомним, что ранее, в октябре, программу покинул также Алекс Данн, расставание с которым McLaren объяснила разногласиями по вопросам будущего сотрудничества.