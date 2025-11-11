McLaren подозревает Red Bull в жульничестве

Глава заводской команды McLaren в Формуле 1 Андреа Стелла призвал Международную автофедерацию FIA разобраться в ситуации с заменой двигателя на болиде Макса Ферстаппена перед Гран При Бразилии, когда Red Bull установил новую силовую установку, открыто объяснив это решение стремлением получить прибавку в мощности за счёт нового агрегата.

По данным The Race, команды Формулы 1 достигли договорённости о замене силовых агрегатов исключительно по соображениям надёжности, чтобы они не попадали в лимит бюджетов и у коллективов, кто уже исчерпал свои средства, была возможность закончить сезон без риска штрафа за перерасход денег. Но если мотор меняется по соображениям тактики, то такие расходы должны входить в лимит бюджета, что потенциально должно удержать команды от установки новых агрегатов каждый этап.

«Честно говоря, подобные замены силовых установок бросают вызов правилам. Мне будет интересно узнать, входит ли стоимость этого двигателя в лимит бюджетов или нет. Если двигатель был заменен из соображений производительности, это должно учитываться при расчёте затрат. Это одна из причин, по которой мы не будем менять агрегаты, поскольку это в конечном итоге повлияет на бюджет», — заявил глава McLaren Андреа Стелла.