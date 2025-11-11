Пиастри: сейчас многое идет не так

Оскар Пиастри сожалеет, что бразильский уик-энд оказался для него неудачным…

Оскар Пиастри: «Непростой уик-энд. В отдельные моменты казалось, что всё складывается неплохо, на тренировке всё вроде бы получалось, но по ходу уик-энда это ощущение ушло.

По сравнению с пятничной тренировкой скорость снизилась, при настройке машины мы ушли в направлении, которое мне не очень нравилось. Мы сделали всё, чтобы она попала в оптимальный рабочий диапазон, но авария в спринте ещё больше осложнила ситуацию.

К сожалению, сейчас многое идёт не так, хотя временами есть проблески действительно высокого темпа – нужно добиться, чтобы он был постоянно.

В трёх последних уик-эндах наметилась определённая тенденция. В Остине мне пришлось пилотировать совсем иначе, чем я привык, потом в Мексике. Одно дело — адаптироваться к разным условиям, но когда то, что хорошо работало весь сезон, вдруг перестало работать, найти решение довольно сложно. Мне пришлось многому научиться, пытаясь адаптироваться к разным вещам.

Шины Soft в этот уик-энд явно вели себя странно, было ощущение, что они работают хуже, чем Medium.

В субботу на них не хватало сцепления с трассой. Ночной дождь смыл слой отработанной резиной, с каждым кругом состояние трассы улучшалось, но машина не прибавляла. Очевидно, что-то было не так. Мы пытались добиться большего, но другие факторы усложнили ситуацию.

Я продолжаю работать, пытаюсь понять, как лучше адаптироваться к этой ситуации, добавить в свой арсенал новые подходы и инструменты».