Выяснилось, как руководитель Haas отреагировал на подаренную матрешку

Российский маршал Формулы-1 Анастасия Ивановская во время подкаста с Алексеем Поповым на канале First&Red в YouTube вспомнила об обмене любезностями с руководителем «Хааса» Аяо Комацу во время Гран-при Венгрии. Ранее на предыдущем этапе в Бельгии глава американской команды угостил маршалов сэндвичами.

Попов. Недавно была история, когда долгий дождь, когда вам там чуть ли не Аяо Комацу сэндвичи раздавал или что-то в этом роде.

Ивановская. Да-да-да. Кстати, эта история получила небольшое продолжение. Мы в Венгрии уже, то есть через неделю был этап в Венгрии, и мы, по-моему, после квалификации, подошли к Аяо Комацу и поблагодарили его за то, что он так о нас позаботился. Подарили ему маленькую матрёшку, и он был действительно очень рад. И нам было приятно и, видимо, ему. Мы всё время возим с собой запас матрёшек, чтобы в каких-то случаях могли подойти.