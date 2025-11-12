В Ferrari прояснили жесткие комментарии президента команды

Представитель «Феррари» прояснил недавние публичные комментарии президента команды Джона Элканна, подчеркнув, что они носили «конструктивный» характер и были призваны мотивировать коллектив. Об этом информирует ESPN.

Ранее Элканн высказал недовольство результатами команды после Гран-при Бразилии, где сошли оба пилота «Скудерии» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.