Марко оценил шансы Ферстаппена на титул "Ф-1" в сезоне-2025

Советник по автоспорту команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко оценил шансы четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена на пятый титул в сезоне-2025 после прорыва с 19-го места на Гран-при Бразилии.

«49 очков отрыв Норриса, при оставшихся трёх Гран-при и одном спринте — для Макса шансы сохранятся, только если с Ландо Норрисом теперь что-то произойдёт. Иначе у нас нет шансов — по сути, потребуется сход или авария у Ландо. Конечно, мы не рады, что оказались на последних местах в Бразилии [после квалификации], но позитивный момент в том, что в течение сезона нам удалось всё изменить — и настолько радикально, что мы внезапно вернулись в борьбу за титул. В целом ситуация дарит оптимизм», — написал Марко в своей колонке для Speedweek.