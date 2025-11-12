Пилота McLaren вновь освистали фанаты

Сотрудник «Рейсинг Буллз» жестами поддержал свист фанатов в адрес Норриса в Бразилии. Команда заявила, что это не отражает ее ценности
Пилота «Макларена» Ландо Норриса вновь освистали фанаты на победном Гран-при Сан-Паулу.
Во время награждения один из сотрудников «Рейсинг Буллз» поддержал болельщиков: специалист снимал зрителей на видео и со смехом показывал большой палец вниз. Другая работница команды остановила коллегу.
Коллектив из Фаэнцы выпустил заявление:
«Нам известно о видео с подиума. Это не отражает ценности и дух «Рейсинг Буллз». С ситуацией разобрались внутри команды. Мы считаем, что необходимо отмечать выдающиеся выступления и проявлять уважение к любому пилоту, команде и болельщику как на трассе, так и за ее пределами».
