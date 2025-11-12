Президент Ferrari недоволен Хэмилтоном

После Гран При Бразилии, который завершился для заводской команды Ferrari в Формуле 1 двойным сходом, итальянские СМИ опубликовали письмо президента Ferrari Джона Элканна. Топ-менеджер похвалил заводскую команду в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC, которая в эти же дни в Бахрейне впервые с 70-х годов прошлого века завоевала одновременно титулы в чемпионате пилотов и зачёте производителей, и раскритиковал своих подопечных в Больших Призах, особенно досталось пилотам.

«Этап Формулы 1 в Бразилии стал большим разочарованием для Ferrari. Наши механики отлично проводят пит-стопы, а инженеры явно улучшили болид. Но в остальном есть проблемы. Некоторые гонщики слишком много говорят и не сосредоточены на пилотаже. Впереди важные этапы, и второе место в Кубке конструкторов всё ещё достижимо. Руководитель команды Фредерик Вассер полностью сосредоточен на результатах. Механики и инженеры делают всё возможное, чтобы машина становилась быстрее. Нам нужно прибавить во многих аспектах, а пилоты должны начать думать о команде, а не о себе», – приводит слова итальянская газета La Repubblica.

По информации итальянского издания Corriere della Sera, адресатом резонансного сообщения был именно Льюис Хэмилтон. От семикратного чемпиона Формулы 1 ожидали большего, чем ни одного подиума за почти весь сезон, а его публичная критика команды и резкие высказывания в адрес Международной автофедерации FIA злят руководителя Ferrari, который всеми силами старается избегать подобного поведения своих подопечных.