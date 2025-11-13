Цуноде предрекли скорый уход из "Формулы-1"

Японский гонщик Юки Цунода останется без места в Формуле 1 в 2026 году. Об этом рассказал корреспондент британского Sky Sports F1 Тед Кравитц, рассуждая о составе младшей команды Red Bull на следующий сезон.

© autosport.com.ru

Учитывая заявления из стана «Красных быков» и инсайды из паддока, напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing в сезоне-2026 будет Исак Хаджар. Француз заменит Цуноду, а его место займет новичок Арвид Линдблад.