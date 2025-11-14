На базу команды "Формулы-1" пробрались неизвестные

Двое неизвестных вторглись на базу команды «Альпин» в Вири-Шатийоне. Там расположено моторное подразделение, которое со следующего года прекратит работу в рамках «Ф-1».

Согласно данным местной полиции, в понедельник вечером два человека разбили окно в вестибюле, проникли в здание и сразу отправились на второй этаж, где располагаются офисы руководства команды «Альпин» в «Ф-1».

Несколько дверей были взломаны. Предполагается, что злоумышленники хорошо знали помещения базы в Вири-Шатийоне.

По предварительным данным, неизвестные ничего не украли – это подтверждает информация, полученная изданием Le Parisien.

«Ничего не украдено. Все в порядке. В тот момент на месте не было никого из сотрудников», – сообщили источник в команде «Ф-1».

«Никакой кражи не было», – отметил другой источник, знакомый с делом.

Территориальный отдел по борьбе с преступностью продолжает расследование. Поскольку кражи не произошло, рассматриваются другие версии, включая промышленный шпионаж.