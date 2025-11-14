Экс-пилот рассказал, как Ferrari поступить с Хэмилтоном

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что Ferrari будет целесообразно заменить семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на своего молодого воспитанника Оливера Бермана.

© Ferrari

За последние четыре гонки юный британец, выступающий за Haas, заработал 24 очка, тогда как его титулованный соотечественник на Ferrari набрал немногим больше — 27.