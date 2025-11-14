«Дайте ему роль посла». Монтойя рассказал, как Ferrari поступить с Хэмилтоном

autosport.com.ru

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что Ferrari будет целесообразно заменить семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на своего молодого воспитанника Оливера Бермана.

Экс-пилот рассказал, как Ferrari поступить с Хэмилтоном
© Ferrari

За последние четыре гонки юный британец, выступающий за Haas, заработал 24 очка, тогда как его титулованный соотечественник на Ferrari набрал немногим больше — 27.

«Берман очень здорово провел несколько последних гонок. Любопытно, что Ferrari будет делать дальше. Этот парень выдает потрясающие результаты, тогда как Леклер и Хэмилтон — нет. Лично мне кажется, что есть смысл дать Хэмилтону статус посла Ferrari, а на его место взять Бермана. Льюис был бы неплохим наставником для Олли», — приводит слова Монтойи портал GPBlog.
autosport.com.ru: главные новости
autosport.com.ru: главные новости