Экс-пилот рассказал, как Ferrari поступить с Хэмилтоном

«Дайте ему роль посла». Монтойя рассказал, как Ferrari поступить с Хэмилтоном
Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что Ferrari будет целесообразно заменить семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на своего молодого воспитанника Оливера Бермана.
За последние четыре гонки юный британец, выступающий за Haas, заработал 24 очка, тогда как его титулованный соотечественник на Ferrari набрал немногим больше — 27.
«Берман очень здорово провел несколько последних гонок. Любопытно, что Ferrari будет делать дальше. Этот парень выдает потрясающие результаты, тогда как Леклер и Хэмилтон — нет. Лично мне кажется, что есть смысл дать Хэмилтону статус посла Ferrari, а на его место взять Бермана. Льюис был бы неплохим наставником для Олли», — приводит слова Монтойи портал GPBlog.