Ферстаппен рассказал, за что себя критикует

Макс Ферстаппен признал, что критикует себя за столкновение с Расселлом в Барселоне
28-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался об этапе, на котором оказался недоволен своим выступлением.
«Единственный момент, где могу себя критиковать — это, конечно, Барселона. Сам манёвр и весь инцидент были неправильными, но это ещё и потому, что мне очень небезразлично то, что происходит. Я мог бы подумать: «Эта машина всё равно не работает, так что просто отпущу ситуацию». Я не могу принять по отношению к самому себе, что выйду из машины, зная, что сделал не всё возможное. Тогда я злюсь на себя, так что я не могу ехать на 80%. Когда я выхожу из машины, я всегда должен иметь возможность сказать себе: «Я сделал всё, что мог». Вот почему я был так зол в Барселоне — сначала из-за того, что произошло на прямой при рестарте, затем в первом повороте, а потом, конечно, когда мне сказали вернуть позицию. В этот момент у меня всё покраснело. Это была ошибка с моей стороны, и, конечно, я учусь на ней. Такие моменты не повторятся в следующем году, даже если мы окажемся в похожей ситуации с машиной. Это мелочи, на которых учишься, но в целом, с точки зрения скорости, сезон был очень хорошим», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.
