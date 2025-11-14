Хэмилтон поделился ожиданиями от гран-при Лас-Вегаса

Льюис Хэмилтон: Ничего не жду от Гран При Лас-Вегаса
Гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон не теряет надежды на успешное завершение сезона, несмотря на трудности на последних этапах.
На минувшем Гран При Бразилии у Ferrari был двойной сход, и команда не набрала ни одного очка. Хэмилтон сошёл с дистанции после столкновения с Карлосом Сайнсом и Франко Колапинто, а его напарник Шарль Леклер попал в аварию с Оскаром Пиастри и Кими Антонелли в первом повороте. Таким образом Скудерия опустилась со второго на четвёртое место Кубка Конструкторов, уступив Mercedes 36 очков и Red Bull Racing 4 очка.
«Мы вернёмся и будем бороться в следующих гонках. Очки чемпионата всё ещё в розыгрыше, и мы будем исходить из этого. Я никогда ничего не жду от Лас-Вегаса, мы просто приедем и отдадим всё без остатка. Я никогда ничего не жду, кроме того, что мы будем выкладываться по полной. Я знаю, что все работают не покладая рук, чтобы в следующем году мы могли начать с правильной ноты. Я понятия не имею, где мы окажемся, но не теряю надежды на лучшее», — сказал Хэмилтон.
