Хэмилтон поделился ожиданиями от гран-при Лас-Вегаса

Гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон не теряет надежды на успешное завершение сезона, несмотря на трудности на последних этапах.

© autosport.com.ru

На минувшем Гран При Бразилии у Ferrari был двойной сход, и команда не набрала ни одного очка. Хэмилтон сошёл с дистанции после столкновения с Карлосом Сайнсом и Франко Колапинто, а его напарник Шарль Леклер попал в аварию с Оскаром Пиастри и Кими Антонелли в первом повороте. Таким образом Скудерия опустилась со второго на четвёртое место Кубка Конструкторов, уступив Mercedes 36 очков и Red Bull Racing 4 очка.