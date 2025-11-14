Алонсо предложил ироничный способ решения проблемы в "Ф-1"

Фернандо Алонсо предложил ироничный способ решения проблемы с границами трассы

Двукратный чемпион мира Ф1 Фернандо Алонсо предложил свой способ завершить продолжающуюся дискуссию вокруг соблюдения границ трассы на старте гонок Формулы 1 – и сделал это в фирменной ироничной манере.

Тема снова стала актуальной после Гран При Мексики, где сразу несколько пилотов, включая Макса Ферстаппена и Шарля Леклера, срезали первый поворот и второй поворот, при этом получив преимущество по позициям. Похожие манёвры совершили и другие гонщики.

На фоне споров ряд пилотов призвали вернуть гравийные ловушки, чтобы исключить возможность срезок на старте. Алонсо же напомнил, что подобные проблемы обсуждаются в паддоке уже долгие годы – и что именно его действия в прошлом нередко приводили к изменениям правил.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как решить проблему, испанец сказал:

«Сделать это самому. Я пытался много раз в Сочи привлечь внимание к вопросу: почему мы не попадаем в этот поворот в Сочи, но у нас не возникает проблем в Баку или в Монако? Там все всегда попадают, потому что рядом стены. И вот, однажды я просто не стал тормозить перед первым поворотом в Сочи. На выходе я оказался третьим, и уже в следующем году это было запрещено! Так что, думаю, это запретят в 2027-м. Потому что если я среду поворот в 2026-м, то в Мексике правила изменят только в 2027-м!».

