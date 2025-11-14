Алонсо предложил ироничный способ решения проблемы в "Ф-1"

Двукратный чемпион мира Ф1 Фернандо Алонсо предложил свой способ завершить продолжающуюся дискуссию вокруг соблюдения границ трассы на старте гонок Формулы 1 – и сделал это в фирменной ироничной манере.

Тема снова стала актуальной после Гран При Мексики, где сразу несколько пилотов, включая Макса Ферстаппена и Шарля Леклера, срезали первый поворот и второй поворот, при этом получив преимущество по позициям. Похожие манёвры совершили и другие гонщики.

На фоне споров ряд пилотов призвали вернуть гравийные ловушки, чтобы исключить возможность срезок на старте. Алонсо же напомнил, что подобные проблемы обсуждаются в паддоке уже долгие годы – и что именно его действия в прошлом нередко приводили к изменениям правил.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как решить проблему, испанец сказал: